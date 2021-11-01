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رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات الودية بين ايران وتركيا

واعرب رئيسي عن تمنياته لنظيره التركي بموفور الصحة والموفقية، وللشعب التركي الجار والصديق بالسعادة والازدهار.
رمز الخبر: ۵۹۳۸۹
تأريخ النشر: 30 October 2021

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي على تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين الجارين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الايراني الى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أمله في تنمية العلاقات الودية العريقة بين البلدين، والقائمة دوما على الاحترام المتبادل على الدوام، من خلال المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين، في سياق تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

واعرب رئيسي عن تمنياته لنظيره التركي بموفور الصحة والموفقية، وللشعب التركي الجار والصديق بالسعادة والازدهار.

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