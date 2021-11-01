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رئيس الجمهورية يتفقد قاعدة "وحدتي" الجوية في دزفول

رمز الخبر: ۵۹۳۸۸
تأريخ النشر: 30 October 2021

 

تفقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الجمعة قاعدة "وحدتي" الجوية في دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وجاءت زيارة رئيس الجمهورية لقاعدة "وحدتي" الجوية على هامش زيارته التفقدية لمنكوبي الزلزال في مدينة انديكا بمحافظة خوزستان.

واشار الى الدور المهم لهذه القاعدة في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) واعرب عن سروره لقدراتها القتالية والعملانية، موجها الشكر والتقدير لافراد القوات المسلحة لجهودهم الدؤوبة من اجل توفير الامن للبلاد.

وخلال الزيارة رحب قائد قاعدة "وحدتي" الجوية العميد طيار جواد ولدي بحضور رئيس الجمهورية وقدم عرضا للقدرات العملانية والجهوزية القتالية لهذه القاعدة.

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