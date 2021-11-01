النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

رئيس جهاز القضاء: رؤساء السلطات الثلاث عازمون على حل مشاكل البلاد

بصفتي خادمًا للشعب الايراني في جهاز القضاء، ازور خوزستان للتحقق في المشاكل التي تعاني منها المحافظة في مختلف الجوانب.
رمز الخبر: ۵۹۳۸۶
تأريخ النشر: 30 October 2021

اكد رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي"، إن رؤساء السلطات الثلاث عازمون بشكل جدي على حل مشاكل البلاد وكذلك محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران).

ووصل حجة الاسلام إيجئي صباح يوم الخميس الى اهواز في زيارة لمحافظة خوزستان تستمر يوما واحدا.

وقال رئيس السلطة القضائية للصحافيين لدى وصوله اهواز ، ان خوزستان لها قدرات علمية واقتصادية متنوعة وهي القطب الاقتصادي الثاني للبلاد، فلا ينبغي أن تعاني من البطالة والمشاكل الاقتصادية.

واكد على ضرورة العمل موحدا لحل هذه المشاكل، قائلا: يبذل مجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية ورئيس الجمهورية جهدهم لمعالجة مشاكل البلاد، وخاصة في محافظة خوزستان.

وتابع حجة الاسلام ايجئي: بصفتي خادمًا للشعب الايراني في جهاز القضاء، ازور خوزستان للتحقق في المشاكل التي تعاني منها المحافظة في مختلف الجوانب.

وذكر رئيس القضاء: نحاول تقليص المشاكل القائمة بمساعدة ودعم محافظ خوزستان وممثل قائد الثورة الاسلامية في هذه المحافظة والجيش وقوات الامن.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة "الضغط الأقصى" لترامب
مجلة اميركية: تزايد الإنفاق الضخم لأبوظبي على التسلح يثير “أسئلة جوهرية”
هستيريا السعودية: لبنان عصي على الكسر
الاتحاد الأوروبي يلغي التحذير السابق بشأن الطيران فوق إيران
"مكرمات" السعودية للدول العربية
الإمارات.. نشطاء حقوق الإنسان بين المنفى والسجن
السلطات البحرينية تمنع فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين
القضاء الأميركي يكشف وثائق بشأن هجوم "الكونغرس" كان يُخفيها ترامب
حريق هائل في المنطقة الصناعية قرب "ديمونا"
تسيير رحلات جوية بين مدينة اهواز وتركيا والكويت
منتخب الكاتا الايراني للصم والبكم يحرز المركز الثاني عالميا
لتوسيع العلاقات الايرانية الاوزبكية في مختلف المجالات
طارمي افضل لاعب كرة اجنبي على مستوى اسيا
طاقم تحكيم ايراني يقود مباراة الاردن وفلسطين غدا
امير عبداللهيان: لا نربط مصير شعبنا بأي بلد