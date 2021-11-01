رئيس جهاز القضاء: رؤساء السلطات الثلاث عازمون على حل مشاكل البلاد

بصفتي خادمًا للشعب الايراني في جهاز القضاء، ازور خوزستان للتحقق في المشاكل التي تعاني منها المحافظة في مختلف الجوانب.

اكد رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي"، إن رؤساء السلطات الثلاث عازمون بشكل جدي على حل مشاكل البلاد وكذلك محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران).

ووصل حجة الاسلام إيجئي صباح يوم الخميس الى اهواز في زيارة لمحافظة خوزستان تستمر يوما واحدا.

وقال رئيس السلطة القضائية للصحافيين لدى وصوله اهواز ، ان خوزستان لها قدرات علمية واقتصادية متنوعة وهي القطب الاقتصادي الثاني للبلاد، فلا ينبغي أن تعاني من البطالة والمشاكل الاقتصادية.

واكد على ضرورة العمل موحدا لحل هذه المشاكل، قائلا: يبذل مجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية ورئيس الجمهورية جهدهم لمعالجة مشاكل البلاد، وخاصة في محافظة خوزستان.

وتابع حجة الاسلام ايجئي: بصفتي خادمًا للشعب الايراني في جهاز القضاء، ازور خوزستان للتحقق في المشاكل التي تعاني منها المحافظة في مختلف الجوانب.

وذكر رئيس القضاء: نحاول تقليص المشاكل القائمة بمساعدة ودعم محافظ خوزستان وممثل قائد الثورة الاسلامية في هذه المحافظة والجيش وقوات الامن.