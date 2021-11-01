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باقري كني يجري محادثات مع مساعد وزير الخارجية الروسي

ووصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني إلى موسكو العاصمة الروسية مساء امس الخميس.
رمز الخبر: ۵۹۳۸۴
تأريخ النشر: 30 October 2021

أجرى مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية علي باقري كني اليوم الجمعة محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف .

و ناقش الجانبان خلال المحادثات التي جرت صباح اليوم الجمعة بحضور السفير الايراني كاظم جلالي في وزارة الخارجية الروسية، العلاقات الثنائية وحل القضايا والمشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية و تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وذات الاهتمام المشترك.

ويعد لقاء باقري والوفد المرافق له مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لتبادل وجهات النظر حول محادثات رفع العقوبات الجائرة ضد الشعب الإيراني المقرر إجراؤها في فيينا من برامج آخرى لمساعد وزير الخارجية الإيراني في موسكو.

ووصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني علي باقري كني إلى موسكو العاصمة الروسية مساء امس الخميس.

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