كمالوندي: على الوكالة الذرية وقف تسريب المعلومات النووية الايرانية

ونوه الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية قدمت احتجاجاتها بهذا الشأن عدّة مرات كان آخرها في يناير الماضي حول سبب نشر الوكالة الدولية تفاصيل نشاطاتها النووية.

دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايقاف نشر تفاصيل برنامجها النووي فوراً، مشيرا الى أن ايران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة مالم تتوقف عن تسريب المعلومات.

وقال کمالوندي، في تصريح صحفي الاربعاء حول تقرير الوكالة الدولية وتسريب بعض المعلومات بشأن النشاطات النووية الايرانية، إن الوكالة الدولية لاينبغي لها ان تنشر التفاصيل في تقاريرها حول النشاطات النووية الايرانية.

واضاف: إن نشر مثل هذه التفاصيل ينبغي ان يكون سببه تغيير رئيسي او وقوع انحراف ما ونشر تفاصيل حول النشاطات النووية التقليدية لبلد ما أمر يثير الاشمئزاز والذي بدأته الوكالة الدولية منذ فترة غير قصيرة أمر يثير الاشمئزاز.

ونوه الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية قدمت احتجاجاتها بهذا الشأن عدّة مرات كان آخرها في يناير الماضي حول سبب نشر الوكالة الدولية تفاصيل نشاطاتها النووية.

ولفت الى ان احتجاجات ايران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الامان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.