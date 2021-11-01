ادارة بايدن تواصل اتباع نهج ترامب

الادارة التي تتحدث عن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي وتواصل نفس الطريقة التي واصل بها ترامب في فرض العقوبات ...

ردا على الحظر الامريكي الجديد على إيران اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى إن هذا الاجراء يكشف عن التصرفات المتناقضة تماما للبيت الأبيض وقال: أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهج الإدارة السابقة تجاه إيران.

ویذکر ان سعيد خطيب زاده ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ادان الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية لفرض الحظر على الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في ايران معتبرا بانه اجراء مرفوض.

وأضاف خطيب زاده : "إن فرض عقوبات جديدة يظهر السلوك المتناقض تماما للبيت الأبيض". الادارة التي تتحدث عن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي وتواصل نفس الطريقة التي واصل بها ترامب في فرض العقوبات ، ترسل هذه الرسالة بانه لا يمكن الاعتماد عليها حقا.

وذكر: " ان الحكومات المختلفة في هذا البلد أظهرت مدى عدم قدرتها على فهم الحقائق في الجمهورية الاسلامية الايرانية. مثل هذه الاجراءات الأمريكية في استمرار السياسة الفاشلة لممارسة الضغوط القصوى من قبل إدارة ترامب والحظر غير القانوني والجائر المفروض من قبل هذا البلد ، وبما أن هذه السياسة لم تحقق أيا من الأهداف الأمريكية حتى الآن ، فهي ايضا سوف لن يترتب عليها انجازا لهذا البلد سوى تحقيق اخفاقات جديدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "هذه الضغوط والعقوبات لن تمس بعزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن أمن وهدوء الشعب الشامخ في البلاد . إيران تواصل مسار التنمية الاقتصادية المستديمة بقوة .