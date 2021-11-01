اميركا تفرض اجراءات حظر جديدة ضد شركتين و 4 مواطنين ايرانيين

وادعت وزارة الخزانة الاميركية بان الافراد والشركتين الذين شملهم الحظر لهم دور في تطوير صناعة الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة جديدة من اجراءات الحظر تشمل 4 مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا.

ونشرت الخزانة الأمريكية ما تصفه بالقائمة السوداء الجديدة على موقعها اليوم، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الجديدة تتعلق حسب زعمها بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة.

وذكرت الخزانة وفقا لارنا، أن كلا الشركتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين.

والافراد الاربعة هم؛ يوسف ابوطالبي وسعيد آقاجاني وعبدالله محرابي ومحمد ابراهيم زركر طهراني، والشركتان هما شركة "كيميا بارت سيوان ذات المسؤولية المحدودة" وشركة "اوج برواز ما دونفر".

وادعت وزارة الخزانة الاميركية بان الافراد والشركتين الذين شملهم الحظر لهم دور في تطوير صناعة الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وادعى مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الاميركية بان الافراد والشركتين قدموا دعما مهما لبرنامج الطائرات المسيرة لحرس الثورة الاسلامية وقوة "قدس" التابعة لها.