انطلاق مؤتمر علماء اليمن تحت عنوان "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات"

انطلق بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، مؤتمر علماء اليمن تحت عنوان "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات" بمشاركة علماء من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي.

موقع تابناك الإخباري_وفي افتتاح المؤتمر، قال مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري في مداخلته إن هذا المؤتمر يدل على مدى الاهتمام بأمور الأمة الإسلامية وان الوحدة هي أساس قوتنا وقوتنا بوحدتنا وما ينقص الأمة الإسلامية هي الوحدة ليحترمهم العالم.

وأكد صبري إنما يحصل من تطبيع مع العدو يؤدي الى التفرق والتمزق وأضعاف النسيج الوحدوي والنسيج الاجتماعي لامتنا الإسلامية وأضاف: أعلنا مرارًا بأننا ضد التطبيع لأن التطبيع هو الانبطاح وهو الاستسلام والتنازل عن حقوقنا الشرعية في فلسطين .

وطالب جميع الذين طبعوا مع العدو ان يتراجعوا عن هذه المواقف المذلة والمخزية والتي لا يرضاها الله ولا رسوله، وقال: نحيي العلماء الأجلاء في اليمن على مؤتمرهم العتيد وسنبقى معًا مهما تآمر المتآمرون وحاول المفرقون بتمزيقنا الا أننا سنبقى في صف واحد ونثمن جميع مواقف اليمن الداعمة لفلسطين وللقدس والأقصى.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم: عندما نرى علماء السنة والشيعة يجتمعون في أي بقعة من بقاع الأرض، وخاصة في يمننا العزيز، نجد أنهم يؤسسون للصلاح ولما أراده الله تعالى من وحدة الأمة .

وتوجه الشيخ قاسم الى الشعب اليمني قائلاً: أيها الشعب اليمني العزيز، لكم تتميزون أمام كل العالم بأنكم تتمسكون بالإسلام وجذوره وأصالته وتعملون من وحي الحق والإسلام ووحدته واليوم، هناك اعتداء سعودي أمريكي دولي على اليمن العزيز من أجل سلب قرار اليمن الحر.

وأكد أن صمود اليمن منذ 2014 وحتى الآن أمام تحالف العدوان الآثم هو دليل أصالة وشجاعة ولقد دافعتم عن أنفسكم برحمة وأخلاق وأنتم تتصدون دائما لنصرة القضية الفلسطينية في تظاهرات مليونية في مواقف سياسية صادحة، وفي استعداد أن تذهبوا للقتال على أرض فلسطيني وأنتم مستعدون للمشاركة في مقاومة فلسطين لتحرير فلسطين رغم ظروفكم الصعبة، وهذا مؤشر على صوابية خياراتكم.

وأضاف: أيها الشعب العزيز، حزب الله معكم، من قائده السيد حسن نصر الله، إلى كل مجاهديه، نحبكم ونؤمن بحقكم ونحيّي السيد المقدام والحكيم والشجاع سماحة السيد عبد الملك الحوثي وعندما نراكم في الميدان، تكبرون في أعيننا، عندما نرى جهاد نسائكم وإيمانهن وصبرهن، نرى الخير والأمل والنصر والمستقبل وعندما نرى شبابكم المجاهدين والشجعان والمتوكلين على الله، نرى مستقبل اليمن الحر والمستقل والعزيز.

بدوره: قال رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، إن أعداء الإسلام عملوا لزرع بذور الفتنة بين المسلمين وهذه الحروب التي أشعلوها بين المسلمين هي نتاج مخططاتهم ومؤامراتهم التي يجب ان نتصدى لها

وتابع: الدول المستهدفة اليوم هو بسبب مواقف شعوبها الرافض للتواجد الأمريكي ووجود الغدة السرطانية المسماة "إسرائيل".

الى ذلك، قال رئيس المجمع العالمي لأهل البيت آية الله الشيخ محمد حسن أختري: نحن نعيش هذه الأيام الوحدة الإسلامية ويجب ان نشير الى ان الوحدة هي من المسائل الأساسية والأصولية للأمة الإسلامية

وأكد أن الوحدة الإسلامية أمر من أهم الأمور التي أكد الله تبارك وتعالى وأمرنا بالحفاظ وتجسيد هذه الوحدة بين المسلمين

وأضاف: من المصائب العظيمة والكبيرة والمعاناة التي تعيشها الامة هو موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عدو الإسلام والمسلمين وهو الذي قام باحتلال الأراضي الفلسطينية وقبلة المسلمين

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل إراقة دماء المسلمين ويحاول باعتداءاته على إخواننا وبناء المستوطنات وتهويد القدس وعلى جميع المسلمين، وعلى جميع العلماء، وعلى السياسيين، أن يحاولوا أن يطالبوا هؤلاء الحكام المرتجعة بقطع جميع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني.

من جهته، خاطب رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود الشعب اليمني قائلاً: تهتمون بفلسطين وأنتم محاصرون وفي أمسّ الحاجة إلى من يتضامن معكم، وأنتم تشهدون بصبركم وباحتفالاتكم برسول الله أنكم وقفتم في وجه طغيان السعودية التي لا تريد أن تقولوا “اللعنة على اليهود” و نحن نؤكد أن ما تقومون به هو احتفال حقيقي برسول الله، بصمودكم الأسطوري.