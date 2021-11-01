المجمع العالمي لأهل البيت: العدو الإسرائيلي يواصل إراقة دماء المسلمين ويجب قطع العلاقات معه

قال رئيس المجمع العالمي لأهل البيت، الشيخ محمد حسن أختري إن من المصائب العظيمة والكبيرة والمعاناة التي تعيشها الأمة هو موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودعا الى قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس المجمع العالمي لأهل البيت، الشيخ محمد حسن أختري: نحن نعيش هذه الأيام الوحدة الإسلامية ويجب أن نشير إلى أن الوحدة هي من المسائل الأساسية والأصولية للأمة الإسلامية.

وفي كلمة له عبر الفيديو خلال مؤتمر علماء اليمن "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات" الذي عقد بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، أكد الشيخ أختري أن الوحدة الإسلامية أمر من أهم الأمور التي أكد الله تبارك وتعالى وأمرنا بالحفاظ وتجسيد هذه الوحدة بين المسلمين.

وأضاف أن من المصائب العظيمة والكبيرة والمعاناة التي تعيشها الأمة هو موضوع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الكيان الصهيوني عدو الإسلام والمسلمين وهو الذي قام باحتلال الأراضي الفلسطينية وقبلة المسلمين.

وشدد على أن العدو الإسرائيلي يواصل إراقة دماء المسلمين ويحاول باعتداءاته على إخواننا وبناء المستوطنات وتهويد القدس، مضيفا على جميع المسلمين، وعلى جميع العلماء، وعلى السياسيين، أن يحاولوا أن يطالبوا هؤلاء الحكام المرتجعة بقطع جميع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني.