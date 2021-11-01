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الإمام الخامنئي يؤكد ضرورة استمرار فعالیات تخليد ذكرى الشهداء

شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي على ضرورة إجراء تحليل اجتماعي ونفسي لدور عنصر الدين في فترة الدفاع المقدس، مُستذكراً فضائل أهل محافظة زنجان العلمية والعملية.
رمز الخبر: ۵۹۳۷۲
تأريخ النشر: 28 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال لقائه بمسؤولي مؤتمر "3535 شهيدا من محافظة زنجان"، صباح اليوم الخميس، أشار قائد الثورة الإسلامية خلال المؤتمر إلى فضائل أهل زنجان العديدة في المجالات العلمية والعملية والاجتماعية، مُستحضراً أسماء شهداء من محافظة زنجان، أمثال الشهيد النووي الشهير "شهرياري"، قائلاً: "الشهداء على رأس أوسمة زنجان".

ووصف الإمام الخامنئي الشهداء بأنهم إصطفاءات الله تعالى، قائلاً: "الشهادة ذروة وقمة لا يمكن بلوغها دون إخلاص وايثار وتضحية وصدق ومعنوية وكفاح وصفح وبدون إتقاء الله عز وجل والعمل للناس ، و السعي من أجل العدالة والحكم الديني ".

وإعتبر سماحته عقد مؤتمرات تخليد ذكرى الشهداء واجبًا وخيرًا عظيمًا، وأشار إلى أنه بعد عدة سنوات من الدفاع المقدس، يجب أن تستمر عملية إحياء ذكرى الشهداء بمبادرات مثل التحليل الاجتماعي والنفسي لذكريات ذلك الوقت ودور الدين في تلك الفترة.

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