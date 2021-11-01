أكبر جماعات اللوبي الإسرائيلي تلتقي بوريطة وتشيد بالتطبيع وسيطرة المغرب على الصحراء الغربية

أشاد وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية، أكبر جماعات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، بالتطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال، مؤكدا تأييده "سيادة المغرب" على الصحراء الغربية.

موقع تابناك الإخباري_وإثر لقاء جمع الوفد بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بالرباط، قال المسؤول عن الشؤون السياسية داخل اللجنة، جيسون إيزاكسون، إن المحادثات "ركزت بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي والسلام وأهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب" الذي "يتقاسم القيم ذاتها" مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن أعضاء الوفد تباحثوا مع بوريطة حول "المصالح المشتركة بين جاليتنا والشعب المغربي وكذلك سيادة المملكة على الصحراء المغربية".

ورأى إيزاكسون أن المغرب "طبع التاريخ بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التوقيع على اتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وطبعت الرباط علاقاتها مع تل أبيب العام الماضي بشكل علني وكامل، وسط غضب داخلي وتنديد من القوى الوطنية في العالمين العربي والإسلامي.