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الرئيس صالح يشدد على أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية وتسليمهم الى العدالة

شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم.
رمز الخبر: ۵۹۳۶۷
تأريخ النشر: 28 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار صالح خلال إستقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي إرتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر، اليوم الخميس، إلى أهمية توثيق الجرائم التي ارتكبها داعش وجمع الأدلة حولها خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم ".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي إرتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية العراقية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص، وتقديم كل الدعم للفريق في القيام بمهامه ".

وهنأ صالح، كريستيان ريتشر بمناسبة تسلمه منصبه رئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) متمنياً له النجاح في مهام عمله الإنسانية والمهمة.

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