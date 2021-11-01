دول أوروبية تدعو تل أبيب لوقف ببناء 3 الاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

دعت ألمانيا و11 دولة أوروبية أخرى الكيان الإسرائيلي إلى العدول عن قرار المضي في خطط بناء حوالي 3000 وحدة للمستوطنين في الضفة الغربية.

موقع تابناك الإخباري_وفي بيان مشترك لوزراء خارجية بلجيكا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، قالت الدول إنها تعارض التوسع الاستيطاني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت "ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات التي اتخذت في الشهور الماضية لتحسين التعاون وخفض التوتر".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أمس عزمها المضي في تنفيذ خطط لبناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في تحد لأعنف انتقاد توجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه المشروعات حتى الآن.

وقال مسؤول بوزارة الحرب الإسرائيلية إن لجنة مختصة بالتخطيط في مكتب الاتصال الإسرائيلي مع الفلسطينيين أعطت موافقة أولية على خطط بناء 1344 وحدة سكنية وموافقتها النهائية على مشروعات لبناء 1800 مسكن. وسيصبح الموضوع بين يدي وزير الحرب بيني جانتس، المنتمي إلى الوسط في الحكومة الإسرائيلية المتنوعة سياسيا، لإصدار الموافقات على تصاريح البناء، فيما تلوح في الأفق نذر مزيد من الخلافات مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة أعربت يوم الثلاثاء عن "قلقها البالغ" إزاء اعتزام الكيان الإسرائيلي المضي في الخطط المتعلقة بآلاف الوحدات الاستيطانية. ووصفت واشنطن هذه الخطوات بأنها تلحق الضرر بفرص التوصل لحل الدولتين. وكانت واشنطن تمتنع عن توجيه مثل هذه الانتقادات لإسرائيل خلال رئاسة الجمهوري دونالد ترامب سلف بايدن.



