الكاظمي مجتمعا بمجلس الامن القومي: لنتكاتف من أجل دحر الإرهاب

أنهى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تطرق خلاله لاحداث المقدادية الاخيرة.

موقع تابناك الإخباري_ولفت بيان لمجلس الوزراء أن الاجتماع "خصص لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة".

وقدم الكاظمي في مستهل الاجتماع، "تعازيه إلى الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين الأبرار الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية".

وعدّ رئيس الوزراء "أداء القوات العراقية في سرعة الرد والاستجابة السريعة، بـ "الأداء البطولي المتميز الذي عرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية"، قائلا إن "عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك".

كما طالب "جميع الجهات بعدم إستغلال مأساة المواطنين، لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب".

وأصدر الكاظمي خلال الاجتماع عددا من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى، من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها.

ووجه بتفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها".