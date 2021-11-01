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نائب وزير الخارجية الإيراني من بروكسل:

الظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن مفاوضات 4+1 بخصوص الاتفاق النووي تجري من خلال المنسق الأوروبي، أنريكي مورا، منوها بأن الظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن للاتفاق.
رمز الخبر: ۵۹۳۶۲
تأريخ النشر: 28 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال باقري كني بعد انتهاء مشاوراته مع أنريكي مورا في تصريح للتلفزيون الايراني أمس الأربعاء، "المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني.. سوف نتفاوض مع دول 4+1، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي".

وردا على التصريحات الأمريكية بأن إيران يجب أن تحصل على أجوبتها من واشنطن وليس من أوروبا، أكد باقري كني أن "الاتحاد الاوروبي يتولى التنسيق للمفاوضات، والتشاور مع مورا يأتي في هذا السياق، وعلى أساسها سوف يتم استئناف المفاوضات".

وكان نائب وزير الخارجية التقى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

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