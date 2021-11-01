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مفتي القدس:

ما يحصل من تطبيع مع العدو يؤدي إلى التفرق والتمزق وإضعاف النسيج الوحدوي لأمتنا

أكد مفتي القدس، الشيخ عكرمة صبري، أن ما ينقص الأمة الإسلامية هي الوحدة ليحترمها العالم وأن الوحدة هي أساس قوتنا.
رمز الخبر: ۵۹۳۶۰
تأريخ النشر: 28 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له عبر الفيديو خلال مؤتمر علماء اليمن "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات" الذي عقد بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، اعتبر صبري أن هذا المؤتمر يدل على مدى الاهتمام بأمور الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الوحدة هي أساس قوتنا.

وشدّد مفتي القدس على أن ما يحصل من تطبيع مع العدو يؤدي إلى التفرق والتمزق وإضعاف النسيج الوحدوي والنسيج الاجتماعي لأمتنا الإسلامية.

وقال: أعلنا مرارًا أننا ضد التطبيع لأن التطبيع هو الانبطاح وهو الاستسلام والتنازل عن حقوقنا الشرعية في فلسطين، داعيًا جميع الذين طبّعوا مع العدو أن يتراجعوا عن هذه المواقف المذلة والمخزية والتي لا يرضاها الله ولا رسوله.

وأضاف: "نحيي العلماء الأجلاء في اليمن على مؤتمرهم العتيد وسنبقى معا مهما تآمر المتآمرون وحاول المفرقون بتمزيقنا إلا أننا سنبقى في صف واحد"، مثمنًا جميع مواقف اليمن الداعمة لفلسطين وللقدس والأقصى.

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