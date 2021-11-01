البرهان يستقبل السفير السعودي في الخرطوم في أول لقاء دبلوماسي له منذ إعلان الانقلاب

قالت القوات المسلحة السودانية، إن القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقى السفير السعودي علي حسن بن جعفر، بالخرطوم الأربعاء.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف البيان، الذي نشر على صفحة الجيش على فيسبوك، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وتابع: "وأكد السفير السعودي، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار بالسودان، ودعمها لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسية".

وهذا هو الدبلوماسي الأول الذي يلتقي البرهان، عقب قراره حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، في أول تعليق لها على انقلاب السودان قالت إن "المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق".

وأضافت الخارجية السعودية: "تؤكد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية.