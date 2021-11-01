الشيخ نعيم قاسم: الشعب اليمني يتصدر لنصرة فلسطين والمستقبل لليمن الحر والمستقل

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن الشعب اليمني يتصدر دائمًا لنصرة القضية الفلسطينية في تظاهرات مليونية في مواقف سياسية صادحة، وفي استعداد للذهاب للقتال على أرض فلسطين، مؤكدًا أن المستقبل لليمن الحر والمستقل والعزيز.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال مؤتمر علماء اليمن "الوحدة الإسلامية الفرص والتحديات" الذي عقد بالعاصمة صنعاء، اليوم الخميس، قال الشيخ قاسم إنه "عندما نرى علماء السنة والشيعة يجتمعون في أي بقعة من بقاع الأرض، وخاصة في يمننا العزيز، نجد أنهم يؤسسون للصلاح ولما أراده الله تعالى من وحدة الأمة".

وأضاف الشيخ قاسم: أيها الشعب اليمني العزيز، لكم تتميزون أمام كل العالم بأنكم تتمسكون بالإسلام وجذوره وأصالته وتعملون من وحي الحق والإسلام ووحدته.

وحول العدوان على اليمن، أكد نائب الأمين العام لحزب الله أن هناك عدوانًا سعوديًا أمريكيًا دوليًا على اليمن العزيز من أجل سلب قرار اليمن الحر.

وأكد أن صمود اليمن منذ 2014 وحتى الآن أمام تحالف العدوان الآثم هو دليل أصالة وشجاعة ولقد دافعتم عن أنفسكم برحمة وأخلاق

وخاطب الشعب اليمني قائلًا أنتم تتصدون دائمًا لنصرة القضية الفلسطينية في تظاهرات مليونية في مواقف سياسية صادحة، وفي استعداد أن تذهبوا للقتال على أرض فلسطين، مضيفا أنتم مستعدون للمشاركة في مقاومة فلسطين لتحرير فلسطين رغم ظروفكم الصعبة، وهذا مؤشر على صوابية خياراتكم.

وتابع: أيها الشعب العزيز، حزب الله معكم، من قائده السيد حسن نصر الله، إلى كل مجاهديه، نحبكم ونؤمن بحقكم ونحيّي السيد المقدام والحكيم والشجاع سماحة السيد عبد الملك الحوثي وعندما نراكم في الميدان، تكبرون في أعيننا، عندما نرى جهاد نسائكم وإيمانهن وصبرهن، نرى الخير والأمل والنصر والمستقبل وعندما نرى شبابكم المجاهدين والشجعان والمتوكلين على الله، نرى مستقبل اليمن الحر والمستقل والعزيز.