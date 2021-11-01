عودة الحياة إلى طبيعتها في مديرية حريب بعد تحريرها

عادت الحياة إلى طبيعتها في مديرية حريب في محافظة مأرب اليمنية، بعد تحريرها من قبل قوات الجيش واللحان الشعبية، وطرد مسلحي التحالف منها.

وتحقق القوات اليمنية تقدماً بارزاً في محافظة مأرب، وسيطرت اليوم على مديرية الجوبة.

كما تمكنت القوات اليمنية قبل أيام من السيطرة على نقطة “الفلج” جنوب شرق مدينة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد قوات التحالف وعناصر القاعدة، سقط خلالها العشرات ما بين قتيل وجريح من الطرفين.

الجدير بالذكر أن نقطة الفلج اشتهرت بكونها نقطة التقطع التي تستخدمها ميلشيا الإصلاح منذ قرابة 7 سنوات لاختطاف المئات من المسافرين اليمنيين من المرضى والحجاج والمغتربين والطلاب وتعذيبهم داخل سجون التحالف في مدينة مأرب.

المصدر:قناة المسيرة