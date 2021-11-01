الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق ويلتقي الضباط الخريجين

زار الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق، وذلك للقاء الضباط الخريجين من الدورة السادسة والثلاثين (قيادة وأركان).

موقع تابناك الإخباري_والتقى الرئيس الأسد الضباط الخريجين من الدورة السادسة والثلاثين (قيادة وأركان) ودعاهم إلى الاستمرار في تطوير علومهم لأن القائد يتميز عن المرؤوسين ليس بالرتبة العسكرية وإنما بالمعرفة التي لا تتوقف عند حدود العلوم العسكرية وإنما تتوسع لتشمل كل المجالات.

وأشار الرئيس الأسد إلى أننا في سوريا ونحن فى قلب الحرب نقوم بما نستطيع من أجل التطوير وهذا التطوير يشمل كل المجالات العسكري الاقتصادي التنظيمي والعقائدي.

وتابع الرئيس الأسد، "بعلمكم وبإرادتكم وبإقدامكم سنتابع مسيرة التحرير، وبصلابتكم سوف نتمكن من استعادة الحقوق، وبإيمان الشعب بكم وبهذه المؤسسة العظيمة سيبقى الجيش العربي السوري، هو المحور وهو الضمانة لصيانة الاستقلال ولترسيخ العقيدة ولحماية ووقاية الوطن".

وهنأ الرئيس الأسد الضباط بتخرجهم وتحدث إليهم في عناوين عدة عن أهمية العلم العسكري والعمل الأكاديمي والدروس والعبر التي نستخلصها من الحرب وموقع مؤسسة الجيش السوري في قلب التاريخ الوطني لسورية وعن أسباب وقوف الشعب السوري وراء هذه المؤسسة إضافة إلى الصمود الإيجابي المستند للعمل والتطوير والتنظيم.