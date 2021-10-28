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طالبان ترحب بدعوة الإمام الخامنئي لقادتها بتعزيز الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان

رحب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، بتصريحات قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي خامنئي، الذي دعا فيها قادة طالبان الى المساهمة في تعزيز الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۹۳۴۴
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال نعيم إن "الإمارة الإسلامية ترحب بتصريحات المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية آية الله خامنئي الذي دعا إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان".

وأضاف إن "الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا .. نحن لن نسمح لأية مؤآمرة أن تمس أو تهدد وحدة شعبنا وبلدنا".

وكان قائد الثورة الإسلامية أكد إن فلسطين هي محور الوحدة الإسلامية والقضية الأساسية فيها مؤكدا أن هذه الوحدة ليست تكتيكا بل هي مسألة مبدأ وأصل.

وشدد الإمام الخامنئي خلال استقباله مسؤولي البلاد وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، بمناسبة المولد النبوي أن وحدة المسلمين واجب قرءاني أكيد، مضيفاً أن المسلمين اذا ما اتحدو سيصبح عددهم أكبر وسيصبحون جميعهم أقوياء.

وأوضح أن سبب تأكيد إيران على الوحدة الإسلامية هو مواجهة مخططات الأعداء، معتبرًا أن التفجيرات الأخيرة في أفغانستان هي من نماذج زرع الخلاف بين السنة والشيعة.

وتابع قائد الثورة الإسلامية: "موضوع السنة والشيعة دخل منذ سنوات في الأدبيات السياسية الأميركية رغم أنها من الأساس تعارض الإسلام وتعاديه".

وشدد الإمام الخامنئي أن الأدوات الأميركية لن تدخر جهدا في خلق الفتن في العالم الإسلامي والذي كان آخرها تفجيرات المساجد في أفغانستان. لافتًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي الذي يتبنى التفجيرات في أفغانستان هو صناعة أمريكية وهذا ما اعترف به مسؤولو الحزب الديمقراطي الأمريكي أنفسهم.

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طالبان ترحب بدعوة الإمام الخامنئي لقادتها بتعزيز الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان
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