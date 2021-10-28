القوات الملسحة تعلن نجاح المرحلة الـ 2 من "ربيع النصر" بتحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمأرب

موقع تابناك الإخباري_وقال سريع في بيان، اليوم الاربعاء، "نجحتْ قواتُنا المسلحةُ في تنفيذِ المرحلةِ الثانيةِ من عمليةِ ربيعِ النصرِ وذلك بتحريرِ كاملِ مديريتي الجوبةَ وجبلِ مراد بمحافظةِ مأرب".

أضاف: "لقد أدتِ العمليةُ إلى تكبيدِ المرتزقةِ من عملاءِ العدوانِ الأجنبيِّ خسائرَ فادحة".

وتابع: "القواتِ المسلحةَ تثمنُ الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ وإسهامَهم الكبيرَ في دحرِ المرتزقةِ والخونةِ والعملاء".

وأكمل سريع: "إن القواتِ المسلحةَ تدعو المخدوعينَ في مدينةِ مأربَ إلى التوقفِ فوراً عن الأعمالِ القتاليةِ واستغلالِ الفرصةِ الممنوحةِ لهم والتي لن تستمرَّ طويلاً كمقدمةٍ لمعالجةِ أوضاعِهم".

وإستطرد قائلا:"تُطمئنُ القواتُ المسلحةُ كافةَ المواطنينَ في مدينةِ مأربَ بأنها ستعملُ على تأمينِهم وتأمينِ ممتلكاتِهم ضمنَ واجباتِها ومسؤولياتِها خلالَ المرحلةِ القادمة".

وتهيبُ القواتُ المسلحةُ بحسب بيان العميد سريع "بكافةِ أحرارِ اليمنِ العزيزِ الشامخِ الأبيِّ الصامدِ المجاهدِ بالاستعدادِ الكاملِ لتحريرِ ما تبقى من أرضِنا وبلدِنا حتى تحقيقِ الحريةِ والاستقلال".

وأعلن بأنه سيتمُّ نشرُ تفاصيلِ العمليةِ خلالَ الأيامِ القادمة.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

"بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى نجحتْ قواتُنا المسلحةُ في تنفيذِ المرحلةِ الثانيةِ من عمليةِ ربيعِ النصرِ وذلك بتحريرِ كاملِ مديريتي الجوبةَ وجبلِ مراد بمحافظةِ مأرب.

وقد أدتِ العمليةُ إلى تكبيدِ المرتزقةِ من عملاءِ العدوانِ الأجنبيِّ خسائرَ فادحة.

إن القواتِ المسلحةَ تثمنُ الدورَ الكبيرَ لقبائلَ محافظةِ مأرب في نجاحِ العمليةِ وإسهامَهم الكبيرَ في دحرِ المرتزقةِ والخونةِ والعملاء.

إن القواتِ المسلحةَ تدعو المخدوعينَ في مدينةِ مأربَ إلى التوقفِ فوراً عن الأعمالِ القتاليةِ واستغلالِ الفرصةِ الممنوحةِ لهم والتي لن تستمرَّ طويلاً كمقدمةٍ لمعالجةِ أوضاعِهم.

وتُطمئنُ القواتُ المسلحةُ كافةَ المواطنينَ في مدينةِ مأربَ بأنها ستعملُ على تأمينِهم وتأمينِ ممتلكاتِهم ضمنَ واجباتِها ومسؤولياتِها خلالَ المرحلةِ القادمة.

وتهيبُ القواتُ المسلحةُ بكافةِ أحرارِ اليمنِ العزيزِ الشامخِ الأبيِّ الصامدِ المجاهدِ بالاستعدادِ الكاملِ لتحريرِ ما تبقى من أرضِنا وبلدِنا حتى تحقيقِ الحريةِ والاستقلال.

وسيتمُّ نشرُ تفاصيلِ العمليةِ إن شاء اللهُ خلالَ الأيامِ القادمة.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة

صنعاء ٢١ ربيعٍ الأول ١٤٤٣ للهجرة

الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ للميلاد

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية"