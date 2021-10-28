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حزب الله استنكر الاعتداء الارهابي في ديالى: لتوحد العراقيين وتكاتفهم لملاحقة فلول داعش

دان حزب الله الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي الوهابي على قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى العراقية وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.
رمز الخبر: ۵۹۳۴۱
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي بيان أصدره اليوم الاربعاء، قال حزب الله ان "هذا الهجوم الغادر يكشف أن تنظيم داعش لا يزال أحد أكبر الأخطار التي تتهدد العراق ووحدته الوطنية وأن الدول الراعية والداعمة له مستمرة في عدوانها على العراق وأمنه واستقراره".

وأعرب حزب الله عن تضامنه مع الشعب العراقي العزيز. ورأى أن هذه الجريمة المدانة تستدعي توحد العراقيين وتكاتفهم وبذل أقصى الجهود الممكنة لملاحقة فلول هذا التنظيم المجرم واجتثاثه وتخليص العراقيين من شره.

واعتبر حزب الله ان الشعب العراقي الذي كان له باعٌ طويلٌ في محاربة الإرهاب بجيشه الوطني وحشده الشعبي وفصائله المقاومة، قادر على انجاز هذه المهمة وصون العراق من الأخطارالتي تتهدده.

وتقدم الحزب من الشعب العراقي العزيز والمظلوم وقيادته الدينية والرسمية والحزبية بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى وللعراق الحبيب السلامة والازدهار.

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حزب الله استنكر الاعتداء الارهابي في ديالى: لتوحد العراقيين وتكاتفهم لملاحقة فلول داعش
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