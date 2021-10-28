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السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشاريع هندسية ويوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الثلاثاء خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.
رمز الخبر: ۵۹۳۳۸
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلاً عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم.

واطلع الرئيس المصري كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه السيسي بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلاً عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجاري بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

واستعرض الاجتماع سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصةً تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "جيهان السادات" في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد السيسي على تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" للإنتاج الزراعي.


         

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