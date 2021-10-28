لجنة دعم الصحفيين تستنكر حملة الترهيب التي تعرض لها الإعلامي اللبناني جورج قرداحي

تستنكر لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) حملة الترهيب وخطاب الكراهية التي تعرض لها الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على خلفية تعبيره عن رأيه في الحرب على اليمن.

موقع تابناك الإخباري_هذا وتذكر لجنة دعم الصحفيين الإعلاميين والصحفيين المنخرطين في حملة الترهيب ضد زميلهم قرداحي بضرورة إلتزام ميثاق شرف الصحفيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المصان في المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما في الدستور والقوانين اللبنانية، خصوصاً وأنها لم تتضمن أي انتهاك للكرامة الإنسانية ولم تتضمن أي تحريض على الكراهية أو العنف أو زعزعة أمن أي دولة.

كما تعتبر اللجنة أن حملات الترهيب وخطابات الكراهية تخالف كل القواعد والقوانين والاتفاقات الناظمة لعمل الصحافة، وتعتبر مساً خطيراً بكرامة وسلامة الصحافة والصحافيين. لذلك، فان اللجنة تدعو كافة السلطات اللبنانية إلى الاضطلاع بدورها لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وخصوصاً الأجهزة المعنية بحماية الصحفيين، والى تأمين الحماية اللازمة والضرورية لكافة الصحفيين، دون تعريضهم لأي ضغوطات سياسية أو إجتماعية.

وفي التفاصيل، فقد سبق وشارك الإعلامي قرداحي، بصفته الإعلامية، في برنامج "برلمان شعب" في حلقة بثت في الخامس من آب-أغسطس 2021 عبر "الجزيرة أونلاين" (أي قبل توليه أي منصب وزاري حكومي في الدولة اللبنانية). وخلال الحلقة، عبر قرداحي عن رأيه في الحرب على اليمن بعد سؤاله عنه، مطالباً بانهاء الحرب على الشعب اليمني، واصفاً إياها بالـ"عبثية". وقد اعيد بالأمس (الثلاثاء 26 تشرين الأول-أكتوبر 2021) نشر المقابلة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما اعتبرته السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تعليقاً غير مناسب، واستتبع بحملة ترهيب وتهجم على قرداحي (الذي يشغل حالياً منصب وزير الاعلام في الحكومة اللبنانية).