باسيل عرض التطورات المحلية مع سفير الاتحاد الأوروبي واكدا إجراء الانتخابات النيابية بموعدها

استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية وتم التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها.

موقع تابناك الإخباري_‏استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة ‏احترام استقلالية القضاء والوصول إلى كشف الحقائق في الملفات القضائية وفي مقدمتها قضية انفجار مرفأ بيروت وجريمة الطيونة، واجراء المحاكمات العادلة.

ووفق ليان لمكتب باسيل الاعلامي، فقد تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حيث شدد باسيل على أهمية الإصلاحات.

كما تم التأكيد على ضرورة اجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، فيما جدد باسيل مطالبة الاتحاد الاوروبي بمساعدة لبنان على كشف الأموال المهربة الى الخارج والمتأتية من الفساد.