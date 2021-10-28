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كتلة التنمية والتحرير:

سنواجه اي محاولة لتأجيل الانتخابات او التمديد للمجلس النيابي

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​، بعد اجتماع الكتلة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على "التمسك بالمسار القضائي المستقيم بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت".
رمز الخبر: ۵۹۳۳۱
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​، على "التمسك بالمسار القضائي المستقيم بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت".

ولفت الخليل في تصريح صحفي بعد اجتماع الكتلة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اليوم الاربعاء، إلى أنه "تأسف الكتلة ان يفوت البعض فرصة تاريخية للبنان بإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ويتضمن كوتا نسائية وتخفيض سن الاقتراع الى 18 ويعتمد الدائرة الواحدة او بحد ادنى المحافظات".

وشدد المتحدث باسم كتلة التنمية والتحرير خلال تلاوته بيان الكتلة على أن "الكتلة ستبقى تحمل هذا القانون وتعمل من اجل تحقيق هذا الهدف مهما طال الزمن".

واعتبر أنه "اما وقد اختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب الى الانتخابات بالقانون الحالي فنؤكد تمسكنا بانجاز هذا الاستحقاق بالمهل والمواعيد التي سيتم الاتفاق عليها وستواجه الكتلة اي محاولة للتأجيل او التمديد".

واوضح الخليل أن "الكتلة طالبت الحكومة بضرورة الاسراع باقرار البطاقة التمويلية وتصحيح الاجور ليتمكن اللبنانيون من مواجهة الظروف القاسية"، مشيرًا إلى أن "الكتلة توجهت بتحية اجلال واكبار لاهالي المناطق الحدودية من الناقورة الى حاصبيا من خلال تمسكهم بجمع محاصيلهم الزراعية بمواجهة التهديدات الاسرائيلية".

وختم الخليل البيان بالإشارة إلى أن "الكتلة ناقشت شؤونا تشريعية واتخذت القرارات الملائمة".

 

         

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