شركة المشتقات النفطية الايرانية تعلن عودة 80 بالمئة من محطات الوقود الى العمل اعتياديًا

أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية، أن 80 بالمئة من محطات الوقود تعمل اعتياديا بالبلاد.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح " كرامت ويس كرمي" في تصريح اليوم الاربعاء، أن منذ صباح اليوم، ثمة 2800 محطة بدأت العمل وتقدم خدمة التزويد بالوقود على مستوى البلاد.

وأشار أن نحو 240 محطة من الاجمالي المذكور متصلة حاليا بالمنظومة الالكترونية للشركة بحيث تتاح فيها امكانية استخدام البطاقات الذكية المخصصة للحصص المقننة.

وكان أمين المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية الايراني ابوالحسن فيروزآبادي أعلن امس الثلاثاء، السيطرة على هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف 4300 محطة بنزين في البلاد.

وقال فيروزآبادي في تصريح ان الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد والناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة عليه الان ونامل بان تعود جميع محطات الوقود.