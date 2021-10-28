الرئيسي الايراني يتفقد سير العمل بمحطات الوقود

أجرى الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، جولة تفقدية على عدد من محطات الوقود في البلاد للوقوف على واقع سير العمل في تقديم الخدمات.

موقع تابناك الإخباري_وأكد السيد رئيسي في اجتماع بوزارة النفط عقب الجولة التفقدية اليوم الاربعاء، أن الاوضاع جيدة فيما يخص تزويد الوقود والعمل جار لتبديد أي قلق لدى الناس.

وفي السياق أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات النفطية، أن 80 بالمئة من محطات الوقود باتت تعمل اعتياديا بالبلاد اليوم.

وكان أمين المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية الايراني ابوالحسن فيروزآبادي أعلن امس الثلاثاء، السيطرة على هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف 4300 محطة بنزين في البلاد.

وقال فيروزآبادي في تصريح ان الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد والناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة عليه الان ونامل بان تعود جميع محطات الوقود.