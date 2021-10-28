جونسون: نعمل على مساعدة الشعب الأفغاني لكن لن نقدم شيك على بياض لطالبان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا تعمل مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها لبذل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب الأفغاني لكن ليس بوسعها "تقديم شيك على بياض" لحركة طالبان.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف جونسون للبرلمان حين سُئل عن الأزمة الإنسانية في أفغانستان "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا أيضا للتخفيف من عواقب سيطرة طالبان على شعب أفغانستان".

وتابع "ضاعفنا تعهدنا بالمساعدات لهذا العام… ما لا يمكننا القيام به حاليا هو كتابة شيك على بياض تام لحكومة طالبان وسلطات طالبان. نحتاج للتأكد من أن ذلك البلد لن يعود ليصبح ملاذا للإرهاب".

وتحتجز بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة اموال الحكومة الأفغانية، وتمتنع عن إعطائها للحكومة في كابول، ما أدى إلى حدوث أزمة انسانية في البلاد، وعدم قدرة كابل على دفع مستحقات الموظفين الحكوميين.