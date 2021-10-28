متظاهرون يطالبون مفوضية الانتخابات باعتماد العد اليدوي في كافة المحطات لحفظ اصواتهم

ندد متظاهرون عراقيون بسرقة الاصوات في الانتخابات العراقية، مطالبين مفوضية الانتخابات ببدء العد والفرز اليدوي حالا لكل المحطات في العراق.

موقع تابناك الإخباري_تتواصل منذ ايام التظاهرات المنددة بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية عبر اعتصام مفتوح امام مدخل المدينة الخضراء.

ولليوم التاسع على التوالي، شارك اليوم حشد من المواطنين من مختلف المناطق العراقية في الاعتصام المفتوح، حيث يواصل عد منهم القدوم للمكان فيما يبيت آخرين بخيم الاعتصام.

وندد متظاهرون عراقيون بسرقة الاصوات في الانتخابات العراقية، مطالبين مفوضية الانتخابات ببدء العد والفرز اليدوي حالا لكل المحطات في العراق.

واعتبر المتظاهرون اليوم الاربعاء، ان مفوضية الانتخابات ليست مستقلة واعمالها تدل على عدم استقلاليتها وخضوعها للتدخلات الخارجية من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي والامارات.

وقال متظاهر "خرجنا للمطالبة باعادة الحقوق المطلوبة ومحاكمة المفوضية ومحاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي رعى تزوير الانتخابات"، واضاف: مستمرون باعتصامنا حتى نصل الى اعادة الحقوق الينا.

فيما دعا متظاهر اخر الى العد والفرز اليدوي، معتبرا ان مبعوثة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت والمفوضية غيروا اصوات الشعب العراقي واعطوها الى جهات مجهولة.

واعلن مدير مديرية الشهداء والجرحى سالم الحسيني انه "سنبقى معتصمون الى حين تحقيق مطالبنا والوصول الى ظهور حقنا بالنتائج".

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، البدء بعملية العد والفرز لأكثر من 2000 محطة يدويًا، مؤكدة حضور أكثر من 50 مراقبًا ووكيلًا لمتابعة سير عملية العد الفرز.