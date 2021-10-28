النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

متظاهرون يطالبون مفوضية الانتخابات باعتماد العد اليدوي في كافة المحطات لحفظ اصواتهم

ندد متظاهرون عراقيون بسرقة الاصوات في الانتخابات العراقية، مطالبين مفوضية الانتخابات ببدء العد والفرز اليدوي حالا لكل المحطات في العراق.
رمز الخبر: ۵۹۳۲۶
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_تتواصل منذ ايام التظاهرات المنددة بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية عبر اعتصام مفتوح امام مدخل المدينة الخضراء.

ولليوم التاسع على التوالي، شارك اليوم حشد من المواطنين من مختلف المناطق العراقية في الاعتصام المفتوح، حيث يواصل عد منهم القدوم للمكان فيما يبيت آخرين بخيم الاعتصام.

وندد متظاهرون عراقيون بسرقة الاصوات في الانتخابات العراقية، مطالبين مفوضية الانتخابات ببدء العد والفرز اليدوي حالا لكل المحطات في العراق.

واعتبر المتظاهرون اليوم الاربعاء، ان مفوضية الانتخابات ليست مستقلة واعمالها تدل على عدم استقلاليتها وخضوعها للتدخلات الخارجية من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي والامارات.

وقال متظاهر "خرجنا للمطالبة باعادة الحقوق المطلوبة ومحاكمة المفوضية ومحاكمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي رعى تزوير الانتخابات"، واضاف: مستمرون باعتصامنا حتى نصل الى اعادة الحقوق الينا.

فيما دعا متظاهر اخر الى العد والفرز اليدوي، معتبرا ان مبعوثة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت والمفوضية غيروا اصوات الشعب العراقي واعطوها الى جهات مجهولة.

واعلن مدير مديرية الشهداء والجرحى سالم الحسيني انه "سنبقى معتصمون الى حين تحقيق مطالبنا والوصول الى ظهور حقنا بالنتائج".

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، البدء بعملية العد والفرز لأكثر من 2000 محطة يدويًا، مؤكدة حضور أكثر من 50 مراقبًا ووكيلًا لمتابعة سير عملية العد الفرز.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بلينكن: الدبوماسية تمثل أولوية في السياسة الخارجية للإدارة الحالية
الشيخ شرف الدين: لتوحيد الصف ونشر ثقافة المقاومة وتعريف المسلمين بعدوهم الحقيقي
تواصل التظاهرات ضد الجيش.. والاتحاد الافريقي والبنك الدولي يقطعون علاقتهم بالخرطوم
لافروف يعرب عن قلق موسكو إزاء اعتزام واشنطن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا
أمين عام مجلس الوحدة الإسلامية في اليوم الأسود لكشمير: الكشميريون يسحقون على يد جيش الهند
مندوب الصين في مجلس الامن يدعو لحوار سوداني لحل الخلافات وتعزيز الانتقال السياسي النظامي
ممثلة فرنسا في مجلس الامن تندد بالانقلاب العسكري في السودان
طالبان ترحب بدعوة الإمام الخامنئي لقادتها بتعزيز الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان
استدعاء سفراء لبنان في السعودية والإمارات والبحرين والكويت احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام
القوات الملسحة تعلن نجاح المرحلة الـ 2 من "ربيع النصر" بتحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمأرب
حزب الله استنكر الاعتداء الارهابي في ديالى: لتوحد العراقيين وتكاتفهم لملاحقة فلول داعش
الرياض تصنف جمعية القرض الحسن اللبنانية "كيانًا إرهابيًا"
لندن تبت بقرار تسليم جوليام أسانج لواشنطن.. هذه أبرز محطات قضية الصحافي الذي هز أمريكا
السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشاريع هندسية ويوجه بإقامة مدينة السيارات العالمية بصورة متكاملة
لجنة دعم الصحفيين تستنكر حملة الترهيب التي تعرض لها الإعلامي اللبناني جورج قرداحي
قيدي يكسرهم. اعملوا خبر
بن راشد يفتتح أعمال سادس اجتماع سنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية
أول جولة ميدانية في مديرية عين المحررة في شبوة
ناظم: مجلس الوزراء شدد على دعم المشاريع الجديدة لبناء المستشفيات
الغانم يصل الى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين
الرئيس الألماني يسلم ميركل ووزراء حكومتها وثائق إتمام ولاياتهم
مفوضية الانتخابات تقرر إعادة فتح أكثر من ألفي محطة اقتراع لفرزها وعدها يدويا
غوتيريش: العالم يفتقر إلى القيادة ويسير نحو كارثة مناخية
حزب الدعوة الاسلامية يدين هجوم عشرات إرهابيي داعش في المقدادية بديالى
مجلس الثقافة والإعلام الإسلامي: لندافع عن وحدة الأمة ونرسّخ ثقافة الوحدة الاسلامية
القسام تحيي ذكرى انطلاق أول صاروخ محلي الصنع عام 2002
وزير الخارجية الصيني يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع العامة للبلاد في مختلف المجالات
المفوضية العليا للإنتخابات تبدأ بعد وفرز أكثر من ألفي محطة يدوياً
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية الجوبة الاستراتيجية في مأرب