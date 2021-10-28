السيد رئيسي يؤكد ضرورة الاستعداد الجاد للهجمات السيبرانية ومكافحتها

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ضرورة الاستعداد الجاد للهجمات السيبرانية والوقاية منها والتجهيز لمكافحتها.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيسي، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات البنزين في ايران كان محاولة من قبل البعض ليبلغوا اهدافهم والتاثير على حياة المواطنين وجعلهم غاضبين.

واضاف: "ان السلطات المعنية تمكنت وبسرعة من إدارة الموقف واثبت المواطنون وعيهم في مواجهة هذه المشكلة ولم يسمحوا لاي جهة باستغلالها".

كما أشاد الرئيس الايراني بجهود وسائل الاعلام الوطنية في توعية المواطنين بخصوص هذا الهجوم السيبراني في التوقيت المناسب، معربا عن شكره للمواطنين على دعمهم وتعاونهم مع الحكومة.

وأكد ضرورة الاستعداد بجدية في مجال الحرب السيبرانية وعدم السماح للعدو ان يحقق اهدافه البغيضة في هذا المجال وان يخلق مشاكل للمواطنين.

كما اوعز رئيس الجمهورية لوزارة النفط بالعمل للتعويض عن الاخلال الذي حصل كي لا يضيع حق للمواطنين.