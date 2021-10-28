12 مديرية في محافظة مأرب تمت السيطرة عليها من قبل الجيش باستثناء مديريتين قيد التحرير

لو تحدثنا عن الوضع العام في محافظة مأرب فهي تتكون من 14 مديرية الواقع منها تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية حتى الآن هي 12مديرية يعني لم يتبقَ سوى مدينة مأرب ومديرية الوادي.

موقع تابناك الإخباري_في عملية ربيع النصر والتي تكللت بتحرير مديريات حريب والعبدية لتضاف إلى مديريات ماهلية ورحبه وكذلك تحرير مديرية الجوبة أما بالنسبة لجبل مراد فالسلطة المحلية في محافظة مأرب هي من بسطت سيطرتها على الوضع في مديرية جبل مراد.

وتكمن أهمية هذه المديريات أنها تعتبر البوابة الجنوبية لمدينة مأرب وبتحريرها يضيق الخناق على مسلحي قوى التحالف في المدينة.

عمليات تحرير مديريات مأرب والتي كانت بتعاون الشرفاء من أبناء مأرب لاقت ترحيبًا وارتياحًا واسعين من قبل الأهالي الذين رحبوا بقدوم الجيش واللجان الشعبية.

وهنا نوضح أن المسلحين لم يبق لديهم وجود سوى في مديريات المدينة والوادي فقد ضاق عليهم الخناق من جميع الاتجاهات، فمن الجهة الشمالية سيطر الجيش واللجان الشعبية على مديريات مجزر ومدغل وكذا رغوان لم يتبقى منها سوى مركز المديرية فقط.

ومن الجهة الغربية فالجيش واللجان يفرض سيطرته على مديريات صرواح وبدبدة وحريب القراميش وكذلك من الجهة الجنوبية تم فرض السيطرة على كافة مديريات مراد والعبدية.

وهنا يمكن القول إن مدينة مأرب والمسلحين المتواجدين فيها لم يعد لديهم سوى منفذ واحد وهو طريق العبر إلى منفذ الوديعة.