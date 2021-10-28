ممثل أمريكا في مجلس الامن يدعو حكومة جنوب السودان الى مساعدة البعثة الاممية في جهودها

دعا ممثل الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن الدولي ريتشارد ميلز حكومة جنوب السودان الى اعادة تقديم الامدادات للسماح لأفراد الامم المتحدة لاتخاذ التدابير للتهدئة وخفض الهجمات العنيفة ضد افراد اليونسيف.

موقع تابناك الإخباري_ودعا ميلز في جلسة لمجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء، حول السودان، الى اصدار جميع التصاريح للسماح بهبوط طائرات الاجلاء الطبي، طالبا من حكومة جنوب السودان اتخاذ التدابير الطارئة لاعادة نشر افراد اليونيسيف في الاماكن التي خرجت منها.

ولفت الى أن "الولايات المتحدة ترحب بالتدابير المختلفة التي تمت من قبل اليونيسيف والتي شملت إنشاء نقاط تفتيش في طرق الامداد والدوريات المنتظمة".

وشجه ميلز الحكومة السودانية على مساعدة البعثة الاممية في جهودها لتعزيز دور الامم المتحدة في عملها لمواجهة زيادة الجريمة.