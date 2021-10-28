المفوضية العليا للإنتخابات تبدأ بعد وفرز أكثر من ألفي محطة يدوياً

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، البدء بعملية العد والفرز لأكثر من 2000 محطة يدويًا، مؤكدة حضور أكثر من 50 مراقبًا ووكيلًا لمتابعة سير عملية العد الفرز.

موقع تابناك الإخباري_وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن "أكثر من 2000 محطة بدأ العد والفرز فيها بعد قبول الطعون المقدمة الى المفوضية"، مؤكداً "انطلاق العد والفرز من الساعة الثامنة صباحاً ويشمل 102 من محافظة نينوى".

وأضاف أن "العد والفرز يتم بوجود رئيس مجلس المفوضين والقضاة ومراقبين محليين، اضافة الى ممثلي الكيانات السياسية والمرشحين".

وأشار إلى "حضور اكثر من 50 مراقباً ووكيلاً لمتابعة سير العد الفرز"، مبيناً أن "عمليات العد والفرز للمحطات المطعون بها، يتم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً".

وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الثلاثاء، إعادة العد والفرز لـ 2000 محطة موزعة بمختلف المحافظات.