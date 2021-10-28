الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية الجوبة الاستراتيجية في مأرب

سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، بعد مواجهات مع مسلحي التحالف السعودي، أدت إلى مقتل وإصابة العديد منهم.

موقع تابناك الإخباري_وأشارت مصادر محلية في مأرب، إلى أن السلطات المحلية، أعادت الأمن والإستقرار إلى المديرية، الواقعة في محافظة مأرب. وتعد مديرية الجوبة البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، وكانت قوى التحالف تراهن على هذه المناطق لوجود الجماعات التكفيرية فيها.

وتأتي السيطرة على جوبة، بعدما تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على أهم المرتفعات الجبلية في محافظة مأرب.

وأشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن وبعد مديرية الجوبة لا توجد مناطق يتحصنو فيها مسلحو التحالف.

وتستكمل القوات اليمنية عملية "ربيع النصر" في مديرية مأرب، حيث تحقق تقدماً بارزاً، وسط انهيارات في صفوف التحالف.

ويشارك في هذه العملية بكثافة الطيران المسير، وهذا يدل على أن قوات الجيش واللجان الشعبية باتت قادرة على خوض المعارك في عدة اتجاهات، فهي تضرب السعودية وتحرر أراضيها وهذا ما أربك التحالف وحلفائه.