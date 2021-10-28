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بن راشد يفتتح أعمال سادس اجتماع سنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية

افتتح حاكم دبي محمد بن راشد امس أعمال الاجتماع السنوي الـ6 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
رمز الخبر: ۵۹۳۱۳
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_افتتح حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، امس الثلاثاء الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي تترأسه الإمارات، ويقام هذا العام افتراضياً على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 103 دول من أعضاء البنك والشركاء الاستراتيجيين.

وقد ألقى بن راشد الكلمة الرئيسية للاجتماع، رحب فيها بالأعضاء والحضور فيما أكد أن الاجتماع يمثل منصة للتواصل وتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الدول .

وقال للمشاركين "نرحب ونلتقي بكم بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 حيث يجتمع العالم هنا في دولة الإمارات.. يحتفل معنا الجميع بعام الخمسين لدولتنا .. ونحتفي معكم جميعاً بالشراكة والتعاون الاقتصادي العالمي.. نحن حريصون على نجاح هذا الاجتماع، وأن تكون له نتائج ملموسة تستفيد منها الشعوب.. متمنين لاجتماعات البنك في دولة الإمارات كل التوفيق والنجاح".

وفي أول استضافة لاجتماع مجلس المحافظين في منطقة الشرق الأوسط، ناقش ممثلو الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سبل تسريع التنمية المستدامة، وذلك تحت شعار "نستثمر اليوم، لمستقبل مشرق".

والجدير بالذكر أنّ برنامج الاجتماع لهذا العام يركّز على موضوعات تتمحور حول إنشاء بنية تحتية للمستقبل تقوم على مبدأ الاستدامة.. وتشمل كذلك ترابط البنى التحتية عبر الحدود البينية، والتمويل الأخضر، ودور البنوك العالمية متعددة الأطراف في دعم المشاريع القائمة على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، والبنى التحتية المرنة لقطاع الرعاية الصحّية، والمساواة بين الجنسين، وقطاع البنية التحتية في عالم ما بعد جائحة كوفيد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أعلن في العام 2020 عن هدفه الاستراتيجي المتمثل في تخصيص 50 % من إجمالي تمويله حتى العام 2025 للمشاريع الصديقة للمناخ /علماً بأن تمويل المناخ استحوذ على 41 % من إجمالي التمويل في العام 2020.

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بن راشد يفتتح أعمال سادس اجتماع سنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية
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