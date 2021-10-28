ناظم: مجلس الوزراء شدد على دعم المشاريع الجديدة لبناء المستشفيات

اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أن مجلس الوزراء شدد على دعم المشاريع الجديدة سيما بناء المستشفيات ومراعاة وتيرة انجازها. وأكد ان العمل مستمر في مشروع "داري" السكني الذي وصل الى مراحله النهائية.

موقع تابناك الإخباري_أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أن مجلس الوزراء شدد على دعم المشاريع الجديدة سيما بناء المستشفيات ومراعاة وتيرة انجازها.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء امس الثلاثاء، إن مشروع داري وصل إلى مراحله النهائية.

وتابع ان "العمل مستمر في مشروع داري السكني الذي وصل إلى مراحله النهائية"، لافتا إلى أن "وزارة الثقافة تعمل على إنجاز حفل يليق بذكرى مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقيّة".

وأضاف، أن "وزارة الثقافة قدمت عملا حثيثا لاستعادة مهرجان بابل بنسخته الجديدة"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء صوت على تخصيص 3 مليارات دينار لتأهيل وصيانة معدات تؤمن إيصال الماء في الكرخ والرصافة".

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن "هنالك عملا حثيثا لإعادة تأهيل الفنادق المهملة في النجف وبابل".