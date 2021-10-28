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رداً على تصريحات تطالب باستقالته؛

قرداحي: لا يجوز أن يملي علينا أحد ما يجب القيام به

اكد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، انه "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه".
رمز الخبر: ۵۹۳۰۹
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، "عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار لوحدي على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب واضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح".

وأضاف قرداحي، "مستغرب أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم علي، ومنذ تعييني وزيرا حاولوا تصويري وكأني جئت لقمع الإعلام". وأعلن ان "الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بعدة أسابيع"، مشيرا الى ان "مواقفي في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة بها، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم بسياستها".

وقال: "أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول ومن يتهمني بمعاداة السعودية هو أمر مرفوض، اختلفت سابقا بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC ولست ناكرا للجميل".

من جهته، اعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، ان "ما تعرض له الوزير قرداحي من نقد هو كلام في غير مكانه"، مشيرا الى ان "قرداحي شارك في صياغة البيان الوزاري الذي تطرق إلى بناء علاقات جيدة مع الدول العربية وهو ملتزمه، والمقابلة التي أجريت معه سبقت توليه لمنصبه، ولبنان يحترم الحرية".

وكان قرداحي قد صرح في مقابلة مع برنامج تلفزيوني أن انصار الله في وضع الدفاع عن النفس، مدينًا عمليات التحالف السعودي الأمريكي على اليمن، واصفاً العدوان بالحرب العبثية.

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