بليحق: مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

موقع تابناك الإخباري_موقف بليحق جاء في تصريح صحفي مقتضب امس الثلاثاء، تعليقًا على الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس النواب صباح امس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأضاف إن المجلس أقر تعديل القانون رقم 13 لسنة 1980م، قانون الضمان الاجتماعي، تحديداً المادة 16 مكرر من القانون، حيث بهذا التعديل يمنح الخاضعين لأحكام قانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة والشركات النفطية والمصارف يمنحهم الاستفادة من التقاعد الاختياري.

وأشار بليحق إلى أن أعمال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وافتتحت الجلسة بالشروع في مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والجلسة كانت مغلقة.