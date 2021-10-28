غوتيريش: العالم يفتقر إلى القيادة ويسير نحو كارثة مناخية

حذّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن العالم على المسار الصحيح لكارثة مناخية، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر غلاسكو لتغير المناخ.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء، بمناسبة صدور التقرير الأممي "فجوة الانبعاثات لعام 2021".

وقال غوتيريش: "قبل أقل من أسبوع من مؤتمر غلاسكو لتغير المناخ (بأسكتلندا)، ما زلنا على المسار الصحيح نحو كارثة مناخية".

وأضاف: "كشف لنا تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2021 أنه حتى مع المساهمات الحالية المحددة وطنياً والالتزامات الأخرى للبلدان في جميع أنحاء العالم ، فإننا بالفعل على المسار الصحيح لارتفاع كارثي في درجة الحرارة العالمية بنحو 2.7 درجة مئوية".

وتابع قائلاً: "نحن نعلم أن مستقبل البشرية يعتمد على الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، ونعلم أيضًا أنه حتى الآن ، فشلت تماما أطراف اتفاق باريس للمناخ في جعل هذا الهدف في متناول اليد".

واعتبر الأمين العام التقرير "بمثابة دعوة إيقاظ مدوية لأنه ما لم نخفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 45 في المائة من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 - أي بعد 100 شهر من الآن - فلن نصل إلى مستقبل 1.5 درجة".

وأردف: "العلماء واضحون في الحقائق و يحتاج القادة الآن إلى أن يكونوا واضحين في أفعالهم. و القدوم إلى غلاسكو بخطط جريئة ومحددة زمنيًا ومحملة مسبقًا للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات وإزالة الكربون من كل القطاعات والتخلص التدريجي من الفحم وإنهاء دعم الوقود الأحفوري والصناعات الملوثة".

ومؤتمر غلاسكو، الذي سيعقد في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. هو السادس والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.