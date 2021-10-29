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تم التحديث في:
20:23
Friday 29 October 2021
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فارسی
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عمومی
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قيدي يكسرهم
رمز الخبر:
۵۹۳۰۰
تأريخ النشر:
27 October 2021
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