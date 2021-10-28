وزير الطرق الايراني: الاتفاق مع تركمنستان على تطوير العلاقات في مجالات النقل والطاقة والتجارة

كما اعتبر التعاون في مجال النقل البحري من القضايا المهمة بين ايران وتركمنستان في ضوء الموانئ الموجودة في شمال ايران وموانئ تركمستان.

اعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي عن الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمنستان في مجالات النقل والطاقة والتجارة ومضاعفة الترانزيت السككي بينهما.

وقال قاسمي في تصريحه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 16 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين: ان العلاقات التجارية والاقتصادية كانت لافتة بين البلدين وكان حجم التبادل التجاري يصل الى عدة مليارات دولار قبل كورونا الا ان تفشي المرض ادى الى خلق قيود امام هذه العلاقات.

واضاف: انه تم التوصل الى اتفاق للتعاون في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء حيث جرى ادراجها في الاتفاقية النهائية وبامكان ايران اقرار علاقات اوسع بكثير مع تركمنستان في مجالات الطاقة

واعتبر الترانزيت بانه المحور الثاني والمهم جدا للمحادثات، واعلن بانه ستتم مضاعفة الترانزيت السككي بين البلدين واضاف: انه تم الاتفاق كذلك على تطوير التعاون في مجال النقل البري الذي انخفض بسببب قيود كورونا.

كما اعتبر التعاون في مجال النقل البحري من القضايا المهمة بين ايران وتركمنستان في ضوء الموانئ الموجودة في شمال ايران وموانئ تركمستان.

واشار قاسمي الى الاتفاق على مشاركة تركمنستان في الاتفاق الثلاثي بين ايران والهند وافغانستان في الاستفادة من ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران وقال: ان تركمنستان يمكنها عن هذا الطريق ترانزيت السلع من ميناء جابهار الى الدول الشمالية وحتى روسيا وجرى البحث كذلك حول توظيف تركمنستان استثمارات في موانئ ايران الجنوبية وتوظيف ايران استثمارات في موانئ تركمنستان.

كما نوه الى الاتفاق على التعاون بين البلدين في مسار التجارة العالمية واضاف: انه تقرر تطوير هذه الامكانية لبلورة مسار الترانزيت البحري والبري من الهند والصين ودول اخرى الى ايران وتركمنستان ودول شمالية وروسيا.

واوضح بان هذا الاتفاق بان يعود بنتائج ومكاسب كثيرة للبلدين.