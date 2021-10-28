إيران تحصل على إنجازات كبيرة في مجال الفضاء السيبراني

وفي الختام قال اللواء سلامي: "الحمد لله أحرزنا تقدمًا مرغوبًا ومهمًا في مجال الفضاء السيبراني والحرب الاكترونية.

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني عن تقدم كبير للحرس الثوري الإيراني في مجال الحرب الإلكترونية والفضاء السيبراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قال اليوم على هامش مهرجان مالك الاشتر ان اليوم العالم يشاهد انجازات كبيرة في مجال القدرات الدفاعية في جميع الفرع.

وأضاف اللواء سلامي إن سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني يتطور في مجال الصواريخ والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والفضاء السيبراني والحرب الإلكترونية بطريقة متوازنة وفي نفس الوقت بشكل متسارعة.

وتابع القول بالطبع، بسبب الحفاظ على معلومات قواتنا، لا يمكن الكشف كل ما يتم صنعه من قبل قوات الحرس الثوري الايراني.

وبشأن وضع القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، قال: "من أجل محاربة القوى العظمى التي تركز بشكل عام على البحر، فإننا نقوم بتوسيع أراضينا البحرية على نطاق واسع للغاية".

ثم أشار اللواء سلامي إلى خدمات القوات التعبئة في جميع المجالات وقال: "الجميع يشهد كيف تساعد القوات التعبئة الشعب الايراني في مختلف الساحات حيث انها ترى ان ميدان خدمة الناس هو ميدان للجهاد".

وفي الختام قال اللواء سلامي: "الحمد لله أحرزنا تقدمًا مرغوبًا ومهمًا في مجال الفضاء السيبراني والحرب الاكترونية.