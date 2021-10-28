ميقاتي يعلق على تصريحات وزير الاعلام حول الحرب على اليمن: لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بيانًا رفض من خلاله تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية بشأن موقفه الداعم لأنصار الله في حقهم المشروع في الدفاع عن انفسهم.

وجاء في البيان،تلقتة "تابناك" "إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

وتابع البيان، وأما في شأن كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، "فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

واستكمل، "إن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى فاقتضى التوضيح".

وكان قرداحي قد صرح في مقابلة مع برنامج تلفزيوني أن انصار الله في وضع الدفاع عن النفس، مدينًا عمليات التحالف السعودي الأمريكي على اليمن.