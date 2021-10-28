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مسؤول ايراني يعلن السيطرة على الهجوم السيبراني على محطات البنزين بالبلاد

رغم انه تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني الا انه خلق الكثير من المشاكل ونامل بان تعود جميع محطات الوقود الى الخدمة لغاية الغد.
رمز الخبر: ۵۹۲۸۶
تأريخ النشر: 27 October 2021

اعلن امين المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ابوالحسن فيروزآبادي عن السيطرة على الهجوم السيبراني واسع النطاق الذي استهدف 4300 محطة بنزين في البلاد.

وقال فيروزآبادي في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء للقناة الثانية في التلفزيون الايراني: ان الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد والناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة عليه الان ونامل بان تعود جميع محطات الوقود الى حالتها الطبيعية لغاية يوم غد الاربعاء.

واضاف: انه مثلما جاء في بيان هذا المركز فقد بلغنا تقرير بوقوع هجوم سيبراني ويعكف خبراء الاجواء الافتراضية الان على دراسة هذه الهجمات.

وتابع قائلا: ان الهجمات كانت واسعة بحيث احدثت الخلل في 4300 محطة ومركز وقود في البلاد.

واوضح بان الرأي النهائي حول هذا الهجوم السيبراني سيتم الاعلان عنه في غضون 7 الى 10 ايام قادمة وقال: من المحتمل ان يكون هذا الهجوم قد شن انطلاقا من الخارج كالهجوم السيبراني الذي تعرضت له منظومات سكك الحديد في البلاد.

وقال فيروزآبادي: رغم انه تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني الا انه خلق الكثير من المشاكل ونامل بان تعود جميع محطات الوقود الى الخدمة لغاية الغد.

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