الخارجية الايرانية: اجتماع طهران يحمل رسالة التعاون والتقارب

ان الاجتماع يدعو الى مشاركة جميع اطياف الشعب (الافغاني) في الهيكلة السياسية القادمة داخل افغانستان.

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، ان اجتماع طهران لوزراء خارجية الدول الست الجارة لافغانستان غدا، يحمل رسالة التعاون والتقارب، وليس المنافسة بين الجيران.

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، كتب خطيب زادة : ان الاجتماع يدعو الى مشاركة جميع اطياف الشعب (الافغاني) في الهيكلة السياسية القادمة داخل افغانستان.

واوضح المتحدث باسم الخارجية وفقا لارنا، "ايران تستضيف غدا اجتماع وزراء خارجية الدول الجوار الافغاني؛ إن ترسيخ السلام والاستقرار المستديمين مرهون بتحقيق مطاب وارادة الشعب الافغاني".

وختم خطيب زاده قائلا : ان اجتماع طهران يدعو الى رفض التدخل الاجنبي، وتعزيز التقارب والتعاون بدل المنافسة بين دول الجوار الافغاني، الى جانب مشاركة جميع الاطياف الشعبية في الهكيل السياسي القادم لهذا البلد.