ايران ترفض رفضا قاطعا المزاعم الاماراتية والبحرينية بشان الجزر الايرانية

واكد المبعوث الايراني في الوقت نفسه، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواصلة الحوار الثنائي مع الامارات لازالة اي سوء فهم في هذا الخصوص.

رفضت البعثة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضا قاطعا المزاعم الإماراتية والبحرينية في الأمم المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى و تنب الكبرى وتنب الصغرى.

ویذکر ان مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة الاممية اليوم، وفي معرض الرد على مزاعم المبعوثين الاماراتي والبحريني بشان جزر ابوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، اكد على موقف ايران المستديم والمبدئي المتمثل في عدم اعترافها بهذا الخلاف بين ايران والامارات.

وصرح الدبلوماسي الايراني لدى الامم المتحدة: ان الجزر الايرانية الثلاث، جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية وعليه فإن كافة المزاعم التي تتعارض مع هذه الحقيقة، مرفوضة جملة وتفصيلا ، معتبرا هذه المزاعم الاماراتية لا اساس له وتشكل تدخلا في الشؤون الايرانية وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي ينص عليه ميثاق الامم المتحدة.

كما نوه الدبلوماسي الايراني، الى ان هذا الموضوع خارج عن القضايا المدرجة على جدول اعمال اجتماع اللجنة الاممية الرابعة ؛ مؤكدا ان مبعوث الاماراتي يعمد الى استغلال جدول الاعمال من اجل تمرير اجندات سياسية ضيقة في منطقة الخليج الفارسي، ومطالبا الامارات بان تلتزم بمعايير حسن الجوار وتحترم القانون الدولي.

واكد المبعوث الايراني في الوقت نفسه، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواصلة الحوار الثنائي مع الامارات لازالة اي سوء فهم في هذا الخصوص.