الاميركان ضالعون في الاحداث الارهابية الاخيرة في افغانستان

ان طاجيكستان ترى بان عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون تعود بالكثير من الثمار والبركات وتدعم توفير السلام والاستقرار في المنطقة.

اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى الاعمال الارهابية الاخيرة في افغانستان، مؤكدا بان الاميركيين ضالعون في مثل هذه الاعمال ولا يريدون ان يصل الشعب الافغاني الى الامن والاستقرار.

وخلال استقباله في طهران الثلاثاء وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، اشار الرئيس آية الله رئيسي الى طاقات تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين ايران وطاجيكستان وقال انه خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الى طاجيكستان تم بدء فصل جديد في العلاقات الثنائية حيث ينبغي الاستفادة من هذه الفرصة في سياق تحقيق مصالح الشعبين.

ونوه الى المشتركات التاريخية والدينية والثقافية العميقة بين الشعبين وقال: انه ينبغي ان نستفيد من هذه الطاقات لترسيخ وتقوية العلاقات والتعاون الوثيق والاكثر اتساعا بن الجانبين.

ولفت رئيس الجمهورية الى اهمية التعاون بين الدول الجارة خاصة ايران وطاجيكستان من اجل ارساء السلام والاستقرار في افغانستان واضاف: نحن نسعى من اجل تشكيل حكومة شاملة تضم جميع القوميات والفئات السياسية في افغانستان.

وتابع آية الله رئيسي: ينبغي تشكيل حكومة شاملة في افغانستان تكون قادرة على ضمان الامن وانهاء الحرب واراقة الدماء واقتتال الاخوة.

وقال: ان الاحداث الارهابية في افغانستان تؤلم قلب كل انسان ولاشك ان الاميركيين ضالعون في مثل هذه الاحداث ولا يريدون ان يصل الشعب الافغاني الى الامن والاستقرار.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله بان يتمكن اجتماع وزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان المقرر عقده في طهران غدا الاربعاء من الوصول الى تنسيق وخطاب مشترك في مجال بلورة حكومة شاملة في افغانستان.

من جانبه اعتبر وزير خارجية طاجيكستان وفقا لارنا, زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بلاده بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين وقال: نحن عازمون على المزيد من رفع مستوى العلاقات والتعاون وان نقوم بتنفيذ التوافقات الحاصلة.

واضاف مهر الدين: ان طاجيكستان ترى بان عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون تعود بالكثير من الثمار والبركات وتدعم توفير السلام والاستقرار في المنطقة.

واشار الى هواجس طاجيكستان تجاه الاوضاع في افغانستان وقال: انه ينبغي ان تاتي حكومة الى سدة الحكم في افغانستان تحترم جميع القوميات وفئات الشعب الافغاني.