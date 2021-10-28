حزب الدعوة الاسلامية يدين هجوم عشرات إرهابيي داعش في المقدادية بديالى

شن عناصر تنظيم داعش هجوماً عنيفاً على قرية الرشاد بمحافظة ديالى مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

موقع تابناك الإخباري_استنكر حزب الدعوة الاسلامية الهجوم العنيف على قرية الرشاد بمحافظة ديالى الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

ولفت في بيان، الى ان القصاص العادل سيلاحق المجرمين الإرهابيين والداعمين لهم.

في ما يلي نص البيان كاملا:

"بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النساء- 93.

في تصعيد خطير قامت مرتزقة داعش الارهابية بقتل مجموعة وجرحى آخرين في قرية الرشاد - الهواشة- على طريقة الكليوات بقضاء المقدادية في محافظة ديالى ، التي تشهد اعمالا إرهابية يومية، إذ اصبحت أطرافها بؤرة إرهابية تزعزع الامن والاستقرار وتهدد حياة المواطنين.

ان على الحكومة والقوات المسلحة القيام بعمليةعسكرية واسعة لاجتثاث جذور داعش الإرهابي وتصفية مضافاتهم ، وضرورة العمل على تغيير نمط الخطط والتكيكات العسكرية بما تتناسب وطبيعة حرب العصابات والاختراق الاستخباري وضرب عمق العدو وملاحقة المتعاونين معه.

اننا نعبر عن السخط الشديد لهذا الحادث الارهابي الاستنكار له، مع عميق الحزن والألم لسقوط عدد من أبناء شعبنا شهداء وضحايا، نؤكد ان القصاص العادل سيلاحق المجرمين الإرهابيين والداعمين لهم.

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى

والدعاء بالصبر والاحتساب للعوائل المفجوعة."

وكان قد شن عناصر تنظيم داعش مساء امس الثلاثاء هجوماً عنيفاً على قرية الرشاد بمحافظة ديالى مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.